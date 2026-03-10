Referendum di domenica e lunedì 22 e 23 Marzo, dall’Ufficio Elettorale del Comune di Licata viene comunicato Che, in caso di smarrimento della TESSERA ELETTORALE o esaurimento degli spazi, è possibile richiedere un duplicato o rinnovo della stessa presentando apposita richiesta all’Ufficio Elettorale.

Si raccomanda, prima di richiedere il duplicato, di verificare attentamente l’effettivo smarrimento della tessera elettorale.

Si chiede, altresì, di non aspettare i giorni delle consultazioni per venire c/o l’Ufficio Elettorale per richiedere il duplicato della Tessera Elettorale.

L’ufficio elettorale per il rilascio del duplicato, per il rinnovo della tessera resterà aperto nei seguenti giorni e orari:

Dal 10 marzo al 13 marzo – tutti i giorni dalle 08,30 alle 13,00

Dal 16 marzo al 21 marzo dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,15

Domenica 22 marzo dalle 07,30 alle 23,00

Lunedì 23 marzo dalle 07,30 alle 15,00.

Il Delegato delle Funzioni Dirigenziali – Dott. Giuseppe Cottitto