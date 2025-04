Il delegato delle Funzioni dirigenziali del Comune di Licata,

Vista la Legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini Italiani residenti all’estero”.

Visto il regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2 aprile 2003.

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 31.03.2025 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31.03.2025 n. 75 di indizione dei comizi per i Referendum Popolari abrogativi per i giorni 8 e 9 giugno 2025.

INFORMA tutti i connazionali residenti all’estero, che si trovassero temporaneamente in Italia, che l’opzione per il voto in Italia può essere esercitata entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni, cioè entro il 10 Aprile 2025, utilizzando il modello, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che può essere reperito all’estero presso i consolati, le associazioni, i “comites” oppure in via informatica sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale www.esteri.it, su quello del proprio Ufficio consolare o sull’albo pretorio online del Comune di Licata.

Si ricorda che la richiesta contenente l’opzione per il voto in Italia, dovrà pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.

Si ricorda, altresì, che qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Per ulteriori informazioni gli interessati temporaneamente presenti in Italia possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale di questo comune ubicato in Corso Roma – complesso del Carmine, tel. 0922 868426 ove può essere anche reperito il modello sopra descritto.

Il Delegato delle Funzioni Dirigenziali – Dott. Giuseppe Cottitto