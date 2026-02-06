Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 25/2025, per prevenire criticità legate alle ormai ricorrenti defezioni da parte dei componenti dei seggi designati, la Prefettura di Agrigento chiede di raccogliere la preventiva disponibilità degli elettori e delle elettrici, anche non iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio, ad essere inseriti in un elenco aggiuntivo per eventualmente subentrare nelle funzioni di Presidente, in caso di improvvisi impedimenti di quelli originariamente nominati dalla Corte di Appello presso gli uffici sezionali.
Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità a far parte di tali elenchi attraverso la compilazione del relativo modulo che, può essere scaricato dall’avviso pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune o ritirato presso l’Ufficio Elettorale.
L’Amministrazione acquisirà le candidature volontarie e, in caso di effettiva necessità, convocherà gli interessati nell’imminenza della consultazione elettorale.
L’inserimento della candidatura è volontaria e non comporta l’obbligo di convocazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Le suddette disponibilità dovranno essere comunicate entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì 18 marzo 2026.
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
– in cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Corso Roma;
-via PEC all’indirizzo [email protected]
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale di questo comune ubicato in Corso Roma “complesso del Carmine”, tel. 0922 868302.