ADV

Il Circolo del Partito Democratico di Licata, giorno 8 febbraio 2026 dalle ore 10.30 e fino alle ore 12:45, nell’ambito della mobilitazione nazionale sul tema del referendum, organizzerà in via Principe di Napoli un sit in con volantinaggio sui motivi per votare NO al referendum costituzionale sulla giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. Una riforma che di certo non aiuterà i cittadini ad avere una giustizia più efficiente ed equa, ma è il tentativo di indebolire l’indipendenza della magistratura e porsi al di sopra della legge.

Votiamo NO per difendere la nostra Costituzione.

Il PD Licata