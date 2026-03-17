Dall’Ufficio Elettorale di Piazza Carmine viene reso noto che “il luogo di riunione degli elettori delle sezioni elettorali numero 34, 35, 36 37 e 38 (come per le ultime consultazioni) è stato trasferito per inagibilità del plesso scolastico “PERITORE” di Via Pastrengo al plesso scolastico “SALVATORE QUASIMODO“.
Pertanto gli elettori iscritti nelle sopra citate sezioni, in occasione del Referendum Popolare Confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, dovranno recarsi al voto nel plesso Scolastico SALVATORE QUASIMDO di Via Cappellini, 1″.