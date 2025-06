Il luogo di riunione degli elettori delle sezioni elettorali 34, 35, 36, 37 e 38 (come per le ultime consultazioni) è stato trasferito per inagibilità del plesso scolastico “PERITORE” di Via Pastrengo al plesso scolastico “SALVATORE QUASIMODO“.

Pertanto gli elettori iscritti nelle sopra citate sezioni, in occasione dei Referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno dovranno recarsi al voto nel plesso Scolastico SALVATORE QUASIMODO di via Cappellini 1.

IL FUNZIONARIO – Dott. Giuseppe Cottitto