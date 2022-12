Pubblicità

In considerazione che il Servizio di Tesoreria comunale sarà sospeso temporaneamente al pubblico a partire dal 16 dicembre 2022, si invitano tutti coloro che in occasione delle consultazioni Referendarie del mese di giugno e delle elezioni Politiche e Regionali del mese di settembre hanno svolto il servizio ai seggi elettorali e che non hanno ancora riscosso le spettanze dovute, di recarsi entro giovedì 15 dicembre presso la Banca di Credito Cooperativo San Francesco di via Nazario Sauro.

Lo rende noto Giuseppe Cottitto, Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Licata

Gli interessati potranno riscuotere il compenso spettante presso gli sportelli della Tesoreria comunale muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.