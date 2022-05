Pubblicità

In occasione dei Referendum Abrogativi che si terranno il 12 Giugno 2022, ogni elettore è invitato a controllare la propria tessera elettorale, che contiene all’interno 18 spazi riservati, per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alle consultazioni (timbro del seggio).

In caso di esaurimento degli spazi a disposizione, smarrimento, furto, deterioramento, è possibile richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale.

Pertanto, per evitare assembramenti e lunghe file di attesa, si invitano gli elettori a non attendere gli ultimi giorni per il rilascio dei duplicati.

Lo rende noto il Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Licata Giuseppe Cottitto.

Per ottenere il rinnovo o il duplicato delle tessere è possibile recarsi all’ Ufficio Elettorale di corso Roma tutti i giorni, fino all’11 giugno, dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 16,00, alle 18,15, muniti di un documento di riconoscimento.

Domenica 12 Giugno, giorno delle consultazioni referendarie, l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Si ricorda altresì, che per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto è necessario recarsi ai seggi elettorali muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente alla tessera elettorale.

Inoltre, su disposizione del Ministero dell’Interno, al fine di garantire la prevenzione dai rischi di contagio da Covid-19, tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti.