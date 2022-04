Pubblicità

In vista del Referendum di domenica 12 giugno 2022, la Commissione Elettorale Comunale ha definito i criteri per l’individuazione degli scrutatori tra quelli iscritti all’apposito Albo

A Licata sara’ data priorità ai disoccupati nella nomina degli scrutatori per tutte le consultazioni elettorali che si svolgeranno nell’anno 2022.

La Commissione Elettorale Comunale ha deliberato di nominare prioritariamente gli iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale che sono disoccupati o inoccupati e iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Licata.

Per richiedere di essere nominati scrutatori in occasione del Referendum Popolare Abrogativo del 12 Giugno 2022, occorre, presentare dal 27 Aprile al 06 Maggio 2022, una dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore di seggio elettorale. nella quale si attesta di essere già iscritti all’Albo degli Scrutatori e di essere disoccupati o inoccupati ed iscritti al Centro per l’Impiego.

Il modello per presentare tale dichiarazione può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Elettorale (muniti di mascherina).

La dichiarazione deve essere:

• consegnata direttamente agli uffici del Servizio Elettorale in corso Roma “complesso del Carmine” allegando copia di un documento d’identità.

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della dichiarazione.

Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni prive dei dati richiesti o senza la firma autografa o presentate non utilizzando l’apposito modulo o fuori termine.

Per gli eventuali posti rimasti vacanti, si procederà con una estrazione a sorte fra tutti gli iscritti all’Albo degli scrutatori.

La riunione della Commissione Elettorale per la nomina e l’estrazione a sorte degli scrutatori e per la formazione della graduatoria dei componenti supplenti, si terrà in seduta pubblica tra il 18 e il 23 maggio 2022 e sarà preannunciata due giorni prima con un manifesto pubblicato all’albo pretorio online del Comune. Nei giorni immediatamente successivi le nomine verranno notificate ai diretti interessati presso il loro indirizzo di residenza.

Gli scrutatori dovranno assicurare la disponibilità ad essere presenti ai seggi nelle seguenti giornate:

• sabato 11 giugno dalle ore 16 fino al termine delle operazioni preparatorie

• domenica 12 giugno prima delle ore 7 e fino al termine dello scrutinio che avverrà dalle ore 23 di domenica in poi.

Coloro che non sono ancora iscritti all’Albo degli Scrutatori, non possono dare la disponibilità per questa consultazione, però possono, fra il 01 novembre e il 30 novembre, presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori che verrà perfezionata nel mese di gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata su speciale elezioni del portale istituzionale del Comune.