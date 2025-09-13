Licata ospiterà per tre giorni il settimo Raduno ANB Regione Sicilia “I Bersaglieri a Licata”.
Il 26, 27 e 28 Settembre tre giornate piene di iniziative ed appuntamenti.
Si parte venerdì 26 Settembre alle ore 10 con l’Alzabandiera in Piazza Progresso con il contributo della Fanfara del 6° reggimento Bersaglieri.
Alle ore 10,30 Esibizione della Fanfara del 6° reggimento Bersaglieri per le vie della città.
Alle ore 11,30 in Piazza Carmine visita guidata ai luoghi dello Sbarco americano.
Seconda giornata di iniziative quella di Sabato 27 Settembre.
Alle ore 10, Santa Messa presso il Santuario di Sant’Angelo.
Alle 17,30 al Teatro Re il convegno dal titolo “Il ruolo dei Bersaglieri negli eventi del Luglio 1943”.
Alle 21 in via Principe di Napoli concerto della Fanfara ANB Sicilia “Colonnello Eugenio Martone”.
Domenica 28 Settembre il gran finale.
Alle ore 10 l’ammassamento presso la Chiesa del Carmine
Alle ore 10,30 Sfilamento per le vie della Città delle Fanfare ANB Regione Siciliana e del primo coro ANB “Mavm Tamburino Giovanni” di Mineo.
Alle 17,30 in Piazza Progresso l’Ammainabandiera.