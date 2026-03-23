È stato completato il recupero del motopesca Oreto affondato all’interno della darsena di Licata nello scorso mese di Dicembre. La ditta specializzata ha terminato nel primo pomeriggio di oggi le operazioni iniziate un paio di settimane fa. Il motopesca è stato trasferito all’interno del vicino cantiere navale Martello ed è verosimile pensare che adesso verrà demolito. Le operazioni sono state seguite passo passo (via terra e via mare) dalla Capitaneria di Porto coordinata dal comandante, il Tenente di Vascello Angelo Colonna.
Recuperato il motopesca affondato sulla darsena, operazioni concluse
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