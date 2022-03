Pubblicità

Il Comune prende parte ad un avviso pubblico del Ministero della Cultura relativo a “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici”. Il sito individuato è quello della villa comunale Regina Elena. Alla base della partecipazione dell’Ente a questa linea di finanziamento la presa di coscienza che “si rende necessario un intervento di restauro integrativo dell’intero patrimonio botanico, nel rispetto delle peculiarità originali e che si rende necessario effettuare degli interventi sulla componente vegetale del giardino”. L’avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini di interesse culturale. Come noto, la villa comunale Regina Elena è stata dichiarata di interesse culturale. Qualora l’Ente dovesse ricevere il finanziamento, dovrebbe anticipare il 90% delle somme in attesa dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero. Il Comune pertanto ci prova: un eventuale finanziamento avrebbe un effetto salvifico sul patrimonio arboreo presente all’interno del più grande polmone verde della città.