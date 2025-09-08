Negli ultimi mesi si registra un vero e proprio record di voli low cost, con tariffe mai viste prima per molte destinazioni europee e intercontinentali. Compagnie aeree come Ryanair, EasyJet e Wizz Air hanno ampliato le loro rotte e intensificato le offerte, permettendo a chi viaggia di risparmiare notevolmente.

Per chi parte dalla Lombardia, diventa strategico valutare anche i servizi di supporto al viaggio, come il parking Malpensa , una soluzione conveniente offerta da piattaforme come Parkos, che consente di prenotare in anticipo un posto auto in prossimità dell’aeroporto milanese.

Le offerte più convenienti dagli aeroporti italiani

Le principali tratte in promozione riguardano le destinazioni europee più richieste, come Barcellona, Madrid, Berlino e Londra, con biglietti che in alcuni casi partono da soli 9,99 euro. Anche mete più lontane, come Dubai o Bangkok, risultano raggiungibili con tariffe in forte ribasso grazie alle compagnie che hanno introdotto formule di volo a lungo raggio low cost.

Da Milano Malpensa, oltre alla varietà di voli a prezzi ridotti, è possibile usufruire di servizi come il parcheggio Malpensa Terminal 1 , che offre diverse opzioni di sosta a tariffe competitive e con navette rapide verso i gate principali. Questo aspetto rende l’esperienza di viaggio non solo economica ma anche più comoda, riducendo lo stress legato agli spostamenti verso l’aeroporto con la propria auto. s

Le rotte europee più gettonate

Tra le tratte low cost più popolari in questo periodo si segnalano i voli verso le capitali culturali e turistiche come Parigi, Praga e Budapest. Il fascino delle città d’arte e l’ampia offerta di eventi internazionali contribuiscono a mantenere alta la domanda, spingendo le compagnie a proporre pacchetti e sconti mirati.

A questi si aggiungono le mete del Mediterraneo, come Atene e le isole greche, ideali per un weekend o per una vacanza breve all’insegna del mare e della cultura. Grazie ai prezzi contenuti, sempre più viaggiatori riescono a programmare più viaggi all’anno, sfruttando la flessibilità delle tariffe.

I collegamenti intercontinentali a basso costo

Oltre all’Europa, il fenomeno dei voli low cost si estende anche a destinazioni intercontinentali. Compagnie come Norwegian e Level hanno aperto la strada a tariffe ridotte verso Stati Uniti e Asia, con offerte che consentono di volare oltreoceano a meno della metà dei prezzi tradizionali.

Gli aeroporti italiani, e in particolare quelli del Nord, sono diventati hub strategici per queste connessioni. L’incremento dei passeggeri contribuisce a rendere sostenibili i costi per le compagnie, che continuano a proporre nuove tratte e a garantire un’ampia scelta di destinazioni.

Come approfittare delle tariffe migliori

Per sfruttare al massimo le promozioni è fondamentale monitorare costantemente le piattaforme di prenotazione e i siti ufficiali delle compagnie. Prenotare con anticipo e mantenere flessibilità sulle date rappresenta la combinazione vincente per assicurarsi il biglietto più economico.

Molti viaggiatori scelgono di abbinare alla prenotazione del volo servizi aggiuntivi come assicurazioni, hotel e trasferimenti, approfittando di pacchetti completi che garantiscono ulteriori risparmi. La crescente concorrenza tra vettori sta trasformando il settore, rendendo i viaggi aerei accessibili a un pubblico sempre più vasto.