Il professor Francesco Pira, docente di sociologia all’Università degli Studi di Messina è il neo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Realmonte. Lo ha nominato il Sindaco avv. Santina Lattuca, con una determinazione sindacale, dopo una selezione pubblica. L’incarico è a titolo gratuito e il prof. Pira non percepirà alcun compenso.L’insediamento ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

“In questo momento di profonda crisi educativa – afferma il sindaco avv. Santina Lattuca – abbiamo voluto istituire, per la prima volta nel nostro Comune, questo nuovo presidio che collaborerà con la Scuola, le famiglie, la Chiesa, le associazioni nel territorio per tutelare i diritti delle persone di minore età, in conformità alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, alle norme europee e alla Legge della Regione Siciliana. Noi ci siamo dotati di un regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio 2023”.

“Si tratta di un incarico – ha sottolineato il sociologo – che svolgo a titolo volontaristico ma è una figura in cui credo profondamente e quindi con impegno e passione muoverò tutti i passi necessari. Ringrazio il sindaco avv. Lattuca, la giunta comunale e il consiglio comunale per la sensibilità di dotare il comune di questo nuovo istituto. Nella nostra provincia sono pochissimi i comuni che hanno il Garante. La creazione di questo ufficio fa onore a tutta la comunità di un territorio stupendo e ricco di storia e bellezze. Che l’incarico arrivi in un momento – conclude il prof Pira- in cui in altre parti del mondo vengono uccisi bambini, da guerre senza senso, credo sia una coincidenza che spinga alla riflessione. C’è chi uccide i più piccoli e chi si occupa del loro benessere”.

Il professor Francesco Pira da tantissimi anni si occupa di infanzia ed adolescenza, su cui ha svolto un’ampia e documentata attività di ricerca, scritto articoli scientifici e pubblicato volumi. E’professoreassociato di sociologia dei processiculturali e comunicativi e insegna Comunicazione Strategica, Teorie e Tecniche del GiornalismoDigitale e Giornalismo Sportivo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”. E’ stato Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia, fino a giugno2023, del Progetto OIR, sulla didattica inclusiva – Erasmus + (Open Innovative Resources) finanziato dall’Unione Europea che vede insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina, E’ stato Visiting Professor presso la Yerevan State University (Armenia) ed è Visiting Marie Curie Staff Member pressoil Center for Social Science, Tiblisi (Georgia), nell’ambito del Progetto SHADOW . E‘ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Politiche dell’omonimo Dipartimento dell’Università di Messina. Collabora come Docente del Corso di Corporate Communication del Corso di Baccalaureato in Advertising e Marketing dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona aggregatoall’Università Pontificia Salesiana. E’ stato Visiting professor presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid in Spagna e Docente Erasmus presso l’Università di Wroclaw e “Marie Curie” di Lublino in Polonia. Svolge Attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale contro il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’Estero per studenti, docenti e genitori. Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News. Saggista è autore di oltre 70 tra monografie, contributi in volumi e articoli scientifici (in italiano, inglese e spagnolo).

Giornalista è Columnist del quotidiano americano LA VOCE di NEW YORK.