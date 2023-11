Pubblicità

Realmonte – Pianificare una serie di progetti rivolti gli alunni della scuola, ai genitori ed alle famiglie per promuovere il benessere dei ragazzi, la promozione dei valori fondamentali per la convivenza civile, i diritti e i doveri dell’uomo e contrastare comportamenti legati alle dipendenze ed ogni forma di bullismo. Sono gli obiettivi del progetto promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca, che ieri mattina ha organizzato un incontro all’Istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte, tra il primo cittadino, don Fabio Maiorana, parroco della parrocchia di San Domenico, la dirigente Paola Catanzaro, il prof. Stefano Tesè, il prof. Luciano Carrubba, delegato del comune per la valorizzazione delle attività culturali ed il prof. Francesco Pira, neo Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune di Realmonte. Un primo incontro per programmare una rete di attività congiunte tra il comune, la scuola e la parrocchia che coinvolgano gli alunni di ogni ordine e grado in iniziative lungo il corso dell’anno scolastico.Il tavolo tecnico permetterà al Garante, prof. Pira, di stilare un programma in linea con le esigenze del territorio da sottoporre all’amministrazione comunale.