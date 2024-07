Pubblicità

Si è appena conclusa l’esperienza del Progetto Pon Fse autorizzato “STUDENTS MEET EUROPE

Azione 1-UNA FINESTRA SUL FUTURO-

Azione 2- AFFACCIAMOCI IN EUROPA” nell’ambito dei percorsi di alternanza SCUOLA -LAVORO / PCTO TRANSNAZIONALI come “Spazio europeo dell’istruzione”.

Meta’ dei 2 percorsi PCTO é stato il Portogallo per una dimensione europea di qualità della Scuola.

Nel viaggio di crescita umana e professionale, gli studenti e le studentesse del F. RE CAPRIATA di Licata possono annoverare anche queste esperienze formative di eccellenza.

Ponti tra nazioni con scambi culturali e professionali di grande valore, stage in aziende locali, progetti reali fianco a fianco con professionisti del settore: questi sono solo alcuni degli esempi di scuola virtuosa su cui il nostro istituto ormai da anni punta.

Gli studenti in formazione transnazionale, destinazione Portogallo, per il settore tecnico -economico-informatico hanno lavorato su progetti di sviluppo software e gestione dei dati in collaborazione con aziende innovative del territorio portoghese ; per il settore enogastronomico hanno interagito con i turisti, appreso tecniche di marketing e gestione delle attività ricettive entrando nel cuore dell’ospitalità portoghese.

Flessibilità, apertura mentale e adattabilità hanno contraddistinto la formazione sul campo.

Il progetto PCTO in Portogallo ha dimostrato come l’educazione possa andare oltre i confini nazionali, per un’esperienza completa che unisce teoria e pratica in un contesto internazionale. Questa iniziativa rafforza l’idea che la collaborazione tra paesi europei possa arricchire il percorso formativo dei giovani, preparandoli al meglio per le sfide future in un mondo del lavoro sempre più globalizzato e competitivo. Farò, Lisbona, Barcelos, Porto, Braga…… queste le mete raggiunte, ma tante altre da raggiungere….per una scuola che guarda avanti…