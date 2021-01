Il Prof. Luca Scozzari, referente dell’Orientamento dell’I.I.S.S. “F. Re Capriata” di Licata è lieto di invitare gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie agli Open Days virtuali. I link riportati di seguito sono divisi per indirizzo. Per ogni indirizzo, inoltre, è associata un’aula virtuale creata appositamente su WeSchool, in cui si potrà accedere per ulteriori chiarimenti, porre domande e chiedere colloqui telefonici con i docenti di indirizzo.

Tutto sarà organizzato su piattaforma Google meet, divisi per indirizzo ai seguenti link:

SETTORE TECNOLOGICO

https://meet.google.com/aya-tfup-kog

Aula virtuale WeSchool: codice MOUSE2020

SETTORE ECONOMICO

https://meet.google.com/xzj-pjxv-nhq

Aula virtuale WeSchool: codice MONEY2020

SETTORE ALBERGHIERO

https://meet.google.com/ecr-qwep-xjo

Aula virtuale WeSchool: codice MESTOLO2020