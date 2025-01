Il Futuro Passa dall’IIS F. Re Capriata: Un Invito all’Open Day e alla Premiazione dei Concorsi da parte del professore Luca Scozzari.

Cari Genitori e Alunni,

L’Open Day dell’Istituto Istruzione Superiore F. Re Capriata, che si terrà venerdì 31 gennaio dalle 16:00 alle 18:30, è un’occasione imperdibile per scoprire l’offerta formativa della nostra scuola e conoscere le opportunità che riserviamo ai nostri studenti.

Durante la giornata, oltre a presentare i nostri percorsi di studio, celebreremo anche i concorsi “L’Arcobaleno dei miei pensieri” e “Chef per un giorno”, riservati agli alunni delle terze medie, che hanno aderito con entusiasmo e creatività. La premiazione dei vincitori rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e un’occasione per valorizzare il talento e la passione dei giovani.

I nostri indirizzi di studio

All’IIS F. Re Capriata, ci impegniamo a preparare gli studenti per le professioni di domani, combinando teoria e pratica in un ambiente stimolante e innovativo. Offriamo diverse opzioni:

1. Tecnico Settore Economico

• Amministrazione, Finanza e Marketing

• Sistemi Informativi Aziendali (SIA)

2. Tecnico Settore Tecnologico

• Informatica e Telecomunicazioni

• Grafica e Comunicazione

3. Professionale

• Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica) DIURNO e SERALE

• Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie (Odontotecnico)

Non perdere l’opportunità di scoprire la nostra scuola e di partecipare a questa giornata di celebrazione del talento e dell’impegno!

Vi aspettiamo il 31 gennaio dalle 16:00 alle 18:30 per un pomeriggio di orientamento, creatività e premiazioni. Un’occasione unica per conoscere meglio l’IIS F. Re Capriata e il nostro impegno per formare i professionisti del futuro.

Prof. Luca Scozzari – Funzione Strumentale Orientamento IIS F. Re Capriata