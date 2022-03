Pubblicità

Si è concluso il percorso che ha coinvolto l’istituto Re Capitata in convenzione con la Banca d’Italia. Quindici studenti del settore Economico dell’istituto hanno partecipato al progetto formativo Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria basato su esiti di ricerche, condotte sia a livello nazionale che a livello internazionale, evidenziando l’importanza dell’economia e della finanza nella vita di ciascuno. Attraverso un metodo innovativo e al contempo coinvolgente ed efficace, con interazione continua con le filiali di Agrigento Palermo e Catania della Banca d’Italia, gli studenti sono stati supportati dalla prof. ssa Loredana Nogara e si sono i cimentati nella realizzazione di un dossier affrontando le tematiche «La centrale dei rischi» e «La centrale di allarme interbancaria». Nella cerimonia di consegna degli attestati svoltasi in modalità a distanza e presieduta dal dottor Giovanni Furioso e dal dottor Giancarlo Lupo, gli studenti hanno presentato il lavoro svolto che ha suscitato interesse ed entusiasmo per la meticolosità e la passione in esso profusa.