Saranno consegnati a breve 300 loculi in via San Giacomo, presso il cimitero comunale di via Olimpica a Ravanusa. I lavori per la realizzazione della struttura prefabbricata sono stati avviati lo scorso mese di marzo per un importo di circa 224 mila euro.

”Abbiamo dato una risposta importante alle questioni cimiteriali. Un impegno di spesa considerevole – spiega il sindaco Carmelo D’Angelo – che ha previsto un piano di interventi necessari e non più rinviabili per la realizzazione di 300 loculi e 240 ossari, utili per superare le criticità della mancanza di spazi disponibili all’interno del camposanto. L’amministrazione comunale ha cosi provveduto ad assicurare una risposta certa alla cittadinanza, garantendo anche la disponibilità di nuovi loculi ad eventuali future richieste. In prossimità della festa nazionale di Ognissanti e per il giorno dei morti – conclude il sindaco D’Angelo – saranno garantiti tutti i servizi cimiteriali”.