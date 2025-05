Al via l’ammodernamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione a Ravanusa.

“Dopo anni di totale disinteresse e assenza di manutenzione, che hanno ridotto la rete elettrica comunale in uno stato di mortificante degrado, con l’attuale amministrazione finalmente al via i lavori di ammodernamento dei primi 3 kilometri di rete elettrica – scrive il Sindaco Pitrola in un post social – Abbiamo ereditato una rete elettrica fatiscente, mai sottoposta a interventi significativi, che ha causato continui blackout e disagi per i cittadini. È inaccettabile che per anni si sia ignorata una questione così importante per la qualità della vita della nostra comunità.

La nostra amministrazione – conclude il primo cittadino – ha scelto di concentrarsi su opere concrete, che rispondano alle reali esigenze dei cittadini, anziché in iniziative di facciata che hanno trasformato Ravanusa in un cantiere di opere incompiute o fatte male da parte delle solite ditte frustieri (stranamente)”.