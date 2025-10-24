L’automobile di proprietà del vicepresidente del Consiglio comunale di Ravanusa, Gabriele Giarrana, è stata data alle fiamme la notte scorsa in viale Matteotti. Sui fatti indagini in corso da parte dei Carabinieri.

A Giarrana arriva la solidarietà del Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, la più sincera solidarietà al Vice Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Giarrana e alla sua famiglia per il grave atto subito nella notte, con l’incendio della loro auto in viale Matteotti – scrive il Sindaco su Facebook – Si tratta di un gesto vigliacco e intollerabile, che colpisce non solo una famiglia, ma l’intera nostra comunità. Ravanusa è una città che rifiuta con forza ogni forma di intimidazione e di violenza. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che stanno già indagando per fare piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave episodio. Continueremo a lavorare, uniti e con determinazione, per una Ravanusa più sicura, giusta e solidale. La nostra vicinanza a Gabriele e alla sua famiglia. Non ci faremo intimidire”.