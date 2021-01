Ravanusa zona rossa. L’annuncio via social è del Sindaco Carmelo D’Angelo.

“Ho appena ricevuto comunicazione che il Presidente della Regione Siciliana ha ordinato che il nostro comune diventerà zona rossa dal 13 al 31 gennaio – scrive il primo cittadino – Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza per la risposta tempestiva alla nostra istanza formalizzata questa mattina e l’on. Giusy Savarino per la fattiva collaborazione. Da adesso massimo rigore e lavoriamo insieme per ritornare alla normalità”.