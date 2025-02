Il Coordinatore Regionale del Movimento 5 Stelle, e vice presidente dell’ARS, Nuccio Di Paola unitamente al deputato Angelo Cambiano, esprimono la loro più sincera soddisfazione per il giuramento di Angelo Aronica, quale nuovo consigliere comunale, del M5S, subentrante al consigliere uscente Di Caro nel Consiglio Comunale di Ravanusa. Entrambi augurano al neo consigliere Angelo Aronica un proficuo lavoro, certi che saprà svolgere il suo ruolo con impegno, dedizione e competenza, sempre nel rispetto dei valori fondamentali del Movimento 5 Stelle. “Siamo convinti – dichiarano – che Angelo Aronica contribuirà, con passione e determinazione, a promuovere le istanze del territorio e a lavorare per il bene dei cittadini, impegnandosi in un costante e proficuo dialogo con la cittadinanza, nella piena convinzione che l’interesse pubblico debba sempre essere posto al primo posto”.