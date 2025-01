Tutto pronto per la XVII edizione della Rassegna-Concorso “Euterpe: Musica, mito, mare”, la manifestazione musicale rivolta alle scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale, in programma dal 12 al 17 maggio 2025, in location suggestive tra Realmonte, Città della Scala dei Turchi e la Valle dei Templi di Agrigento. E’ stato, infatti, siglato a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico, il protocollo d’intesa tra i due istituti scolastici che organizzano la manifestazione: la Prof.ssa Paola Catanzaro, D.S. dell’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte ed Il Prof. Francesco Catalano, D.S. dell’I.C. “Esseneto “ di Agrigento in partnership con il Direttore del Parco Archeologico, l’Arch. Roberto Sciarratta e il sindaco del Comune di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca. Presenti alla firma i componenti del comitato tecnico della manifestazione: la Prof.ssa Anna Maria Van der Poel ed il Prof. Stefano Tesè. La rassegna , tra le più prestigiose d’Italia, quest’anno prevede un convegno nazionale su tematiche inerenti la didattica e un’attività specifica sulla improvvisazione che rappresenta un unicum tra i concorsi musicali riservati alle SMIM.

“Anche quest’anno- dichiara il sindaco, Avv. Santina Lattuca- abbiamo accolto, unitamente al Parco, la proposta della scuola di sottoscrivere il protocollo d’intesa al fine di realizzare il concorso “Euterpe“, manifestazione, proposta dall’amministrazione, anche, come attività da inserire nel calendario degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura 2025 per il Comune di Realmonte, poiché al centro del progetto ci sono i ragazzi, che sono la nostra risorsa più grande, le loro competenze, il loro talento e i loro sogni”.