È iniziata la raccolta dati della VIIª edizione del Rapporto Annuale sulla Farmacia: ogni contributo sarà prezioso per fotografare l’evolversi della farmacia dei servizi in relazione ai bisogni di salute delle persone, soprattutto con patologie croniche.

Le farmacie non sono solo luoghi di dispensazione di farmaci, ma veri e propri presidi di salute, fondamentali per la prevenzione, l’innovazione, come nel caso della telemedicina, e la corretta informazione di accesso e utilizzo dei farmaci.

Cittadinanzattiva rivolge l’invito ai cittadini a dare voce alla loro esperienza nel rapporto con le farmacie di comunità partecipando alla survey in forma anonima. bastano pochi minuti.

Maria Grazia Cimino

Qui di seguito il link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY0_KNI_Oh9meknaSgZ915MqVrSvSL9RMbvYyuZuwKCJytJA/viewform