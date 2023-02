Pubblicità

Rapina alla gioielleria di uno dei due centri commerciali nel primo pomeriggio di oggi. Un balordo ha arraffato un bottino in oro e gioielli prima di darsi alla fuga. Il personale in servizio presso il punto vendita ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Licata. I militari dell’Arma sono intervenuti per i rilievi. Con ogni probabilità verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Secondo una prima stima, il bottino non sarebbe particolarmente ingente.