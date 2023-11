Pubblicità

Rapina all’ufficio postale di via Colombo nel quartiere Marina. Un anziano, armato di taglierino, è entrato nel presidio e ha portato via diverse banconote. Il bottino non sarebbe molto elevato ma per gli impiegati dell’ufficio c’è stato un notevole spavento. Sul posto, allertati da una chiamata alla centrale operativa, si è recato un equipaggio dei Carabinieri che ha immediatamente avviato le indagini.