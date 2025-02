Campobello – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per tentata rapina aggravata.

L’arrestato, un 25enne domiciliato presso una comunità di Raffadali e in atto sottoposto alla libertà vigilata, si è introdotto all’interno di una tabaccheria di via Marconi e, brandendo una pistola, ha minacciato il titolare intimandogli la consegna dell’incasso.

Il commerciante ha opposto resistenza, dando origine a una colluttazione con l’aggressore. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di bloccare e immobilizzare l’uomo, ponendo fine all’azione criminosa. L’arma, successivamente accertata essere una pistola a salve priva di tappo rosso, è stata sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.