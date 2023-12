Pubblicità

Rapina in una farmacia a Palma di Montechiaro nel pomeriggio di oggi. Il ladro, dopo essersi introdotto all’interno del negozio verosimilmente armato, si è fatto consegnare dai proprietari una somma in denaro che i Carabinieri della Stazione di Palma stanno tentando di quantificare. I Militari dell’Arma stanno anche cercando di risalire agli autori del raid per mezzo della visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Si sta cercando di capire se ad agire è stata una banda o si tratta di un rapinatore isolato.