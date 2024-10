Pubblicità

Anziana rapinata in casa di notte da un malvivente armato di un coltello. I fatti si sono verificati la scorsa notte in una delle traverse del centralissimo Corso Serrovira. Il ladro – a quanto pare si tratta di un malvivente solitario – si è introdotto all’interno dell’abitazione di un’anziana di 80 anni. L’uomo ha puntato il coltello contro la donna. Prima di lasciare l’appartamento ha arraffato una collana, alcuni monili e 150 euro in contanti. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Licata che hanno avviato le indagini, oltre al 118 che ha riscontrato traumi e alcuni ematomi sul corpo della donna. Anche i vicini sono stati sentiti ma pare che nessuno abbia visto o sentito nulla.