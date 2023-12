Pubblicità

I Carabinieri della Stazione di Villaseta e della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento hanno arrestato, per rapina aggravata, un pregiudicato 38enne di Agrigento.

L’evento è accaduto in prossimità del centro commerciale “Città dei Templi”, ove il rapinatore, con il volto travisato, ha aggredito e strattonato una coppia di coniugi 80enni di Agrigento, riuscendo a portare via la borsa della donna dopo averla trascinata a terra per diversi metri.

L’immediato intervento dei militari operanti ha consentito di riconoscere, anche a seguito di visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, il pregiudicato e di rintracciarlo presso la propria abitazione ubicata nelle adiacenze del predetto centro commerciale.

La refurtiva, recuperata dai Carabinieri, è stata restituita all’anziana vittima.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.