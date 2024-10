Randagismo, una nota del gruppo consiliare Restart-M5S. “Il Comune di Licata potrebbe aver perso un’importante occasione per ottenere fondi destinati alla gestione del randagismo.

Con il Decreto Assessoriale n. 427/2024, infatti, è stata approvata la distribuzione di una somma complessiva di 4 milioni di euro a favore dei comuni siciliani, come contributo regionale per il contrasto al randagismo, determinato in proporzione alla spesa sostenuta nel 2023.

Il Comune di Licata, quell’anno, nei primi 7 mesi di amministrazione Balsamo, ha speso per il ricovero dei cani randagi circa 100 mila euro, come si evince dalle determine di spesa pubblicate.

Per questo motivo abbiamo chiesto, con un’interrogazione consiliare, per quale motivo il Comune di Licata non risulta nell’elenco dei Comuni destinatari del contributo assegnato con Decreto Assessoriale.

Abbiamo chiesto se è stata presentata all’Assessorato competente la relativa istanza. Più volte nel tempo siamo intervenuti sull’argomento del randagismo, chiedendo soluzioni; e pertanto speriamo che il Sindaco e l’amministrazione facciano al più presto chiarezza”.