Randagismo, intervento della sezione cittadina di Fratelli d’Italia.

Da qualche giorno, in città si registrano gravi atti di violenza e maltrattamenti sui cani, sintomo di inciviltà ma sopratutto di delinquenza sociale. Ricordiamo infatti che il maltrattamento agli animali è un atto grave e come tale punito dal codice penale con la pena della reclusione. Tali atti sono altamente infamanti per un bacino come il nostro e non possono passare inosservati. Con questa nota Fdi intende sensibilizzare quanti si trovano, per pura casualità ad assistere a tali atti rimanendo nel silenzio e coloro che per ragione di servizio sono obbligati a denunciare ogni atto illecito. Contestualmente ringrazia tutti i volontari che ogni giorno si prodigano per i cuccioli che non hanno un tetto. L’assessore Livio Pennisi di FdI che assieme al Sindaco Angelo Balsamo ha lavorato intensamente al fine di risolvere il problema dei cuccioli randagi, ha annunciato che i lavori del rifugio municipale volgono quasi al termine e che pertanto si stanno predisponendo tutti gli atti per l’affidamento del servizio.