Pubblicità

“Ringrazio quanti in questi momenti hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà nei confronti di una vicenda che esula da una situazione personale e investe una generale condizione di degrado. L’abberrazione unanime di fatti deprecabili in sé testimonia la resilienza della parte sana della nostra società e rivendica il diritto al ripristino della legalità”. Con queste parole la preside del Re Capriata, Cinzia Montana, ha voluto manifestare il proprio ringraziamento per la vicinanza ricevuta.