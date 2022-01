Pubblicità

Dopo il raid vandalico culminato con il tentato incendio all’interno dell’Istituto tecnico Re Capriata, interviene il Sindaco Pino Galanti che ha parlato di “fatto molto grave nei confronti del quale esprimo massima condanna. Manifesto la mia solidarietà e vicinanza alla preside e all’istituzione scolastica in generale. Rivolgo un invito alla popolazione: chiunque veda qualcosa che non va non esiti a denunciare, anche in forma anonima. Stavolta è toccato ad una scuola ma è successo anche a ville, uffici comunali, beni pubblici. Serve un’assunzione di responsabilità: si denunci quando si vedono condotte sbagliate. Lo si faccia anche anonimamente, ma non si passi sopra a fatti del genere”.