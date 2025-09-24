ADV

1° Raduno dei Poeti Licatesi e del Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo sabato 27 settembre 2025 ore 19 presso la Casa di Rosa in via Martinez, 42 a Licata.

Il tema che sarà trattato nei componimenti poetici di poeti e poetesse è la Sicilia vista in tutte le sue sfaccettature: Paesi e paesaggi, Storia, Cultura, Tradizioni, Ricordi, Miti e Leggende.

“Sarà un grande momento per incontrare poeti conosciuti e nuove leve dei poeti licatesi e del Centro Studi – fanno sapere gli organizzatori – La Casa di Rosa, grazie all’instancabile attività svolta dal suo Direttore Mel Vizzi e del Presidente del Centro Studi Nicolò La Perna, i quali presenteranno le poetesse e i poeti, sta assumendo un carattere di sede culturale permanente e polivalente occupandosi di musica, poesia, cultura siciliana, poeti e cantanti, prima fra tutti Rosa Balistreri. L’invito è rivolto a tutti coloro che amano la Cultura Siciliana e la Casa di Rosa è aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti. Entrata libera Sabato 27 settembre 2025 ore 19 presso la Casa di Rosa 1° Raduno dei Poeti Licatesi”.