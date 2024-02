Pubblicità

L’acceleratore lineare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento sarà oggetto, da giovedì 8 febbraio e sino alla prevista data del prossimo 25 marzo, di un programmato intervento di aggiornamento tecnologico finalizzato a migliorarne funzionalità ed efficienza. L’upgrade dell’apparecchiatura dedicata ai trattamenti radioterapici, per il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha investito la considerevole somma di oltre novecento mila euro, si rende necessario per incrementare non solo la qualità delle prestazioni erogate ma anche il numero dei trattamenti e la loro velocità. Secondo il direttore l’Unità operativa complessa di radioterapia di Agrigento, Michele Bono, l’installazione dei nuovi moduli hardware comporterà un indubbia miglioria nelle possibilità di cura per tutti i pazienti della provincia: “nel dettaglio – commenta Bono – l’attuale acceleratore lineare con tecnologia 3D conformazionale, datato circa dieci anni, sarà oggetto di un aggiornamento che ci consentirà di poter effettuare ulteriori piani terapeutici in atto non possibili in ragione della tecnologia classica di cui disponiamo. Parliamo di trattamenti in intensità modulata, stereotassica e volumetrica che peraltro aderiscono maggiormente alla peculiarità delle esigenze del paziente personalizzando le cure e che permettono di indirizzare la radiazione in maniera ancora più precisa sulla malattia salvaguardando così, con maggiore efficacia, i tessuti sani attorno alla lesione. Durante il periodo di fermo programmato proseguiremo con continuità le attività cliniche mentre l’erogazione delle sedute radioterapiche subirà necessari differimenti che comunque saranno contenuti”.