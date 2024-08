Pubblicità

Lo spettacolo di Radio Time 90 chiuderà questa sera in Piazza Progresso l’edizione estiva 2024 dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo. Musica e danza riempiranno la serata licatese concludendo così i 10 giorni di manifestazioni iniziati lo scorso 9 Agosto e che hanno visto tanta musica. Radio Time 90 si erano già esibiti a Licata in occasione delle ultime feste di Maggio. Vista la partecipazione e il coinvolgimento generato da quello spettacolo, stasera si replica. Appuntamento pertanto questa sera in Piazza Progresso.