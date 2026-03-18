Si svolgerà giovedì 26 marzo 2026, alle 9,30 presso la Chiesa San Girolamo di Licata, la cerimonia di premiazione dell’ottavo Concorso “Racconta il Venerdì Santo”. Nel corso di una cerimonia, alla presenza dei tre dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Licata, “Francesco Giorgio” prof. Rosaria De Caro, “Giacomo Leopardi” prof.ssa Cinzia Montana e “Guglielmo Marconi” prof. Maurilio Lombardo, e di tutti i docenti e gli studenti coinvolti si svolgerà l’evento di premiazione aperto dal governatore della confraternita di San Girolamo della Misericordia dott. Angelo Gambino, introdotto dall’intervento del Vice Governatore prof. Angelo Maria Licata che ha curato i rapporti con le scuole e del Delegato alla Cultura e alla Comunicazione prof. Francesco Pira che coordinerà i lavori. Il Segretario della Confraternita dott. Salvatore Russo, ha preparato una presentazione multimediale di tutti gli elaborati presentati dagli alunni che sarà proposta nel corso dell’evento. Sono stati oltre 200 alunni (9 classi) degli tre istituti licatesi, accompagnati da 20 docenti, che hanno visitato la Chiesa di San Girolamo per apprendere la storia della Confraternita di San Girolamo.

La giuria composta da: il Governatore Angelo Gambino, il Vice Governatore Licata Angelo Maria Licata, il segretario Salvatore Russo, il Delegato alla Cultura e alla Comunicazione, Francesco Pira, il consigliere del C.D.A. Vincenzo Consagra e i confratelli Angelo Carià e Giuseppe Lucchesi ha decretato i 4 vincitori finali, senza distinzione di sezione, della VIII Edizione del Concorso. Primo premio: 250 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; Secondo premio: 150 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; Terzo premio: 2 premi ex aequo da 100 € ciascuno da spendere in buono-libri e/o materiale didattico. I nominativi dei vincitori del concorso verranno comunicati il giorno stesso della premiazione. Tutti gli iscritti riceveranno un “Attestato di Partecipazione”.