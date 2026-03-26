Si è svolta questa mattina presso la Chiesa San Girolamo di Licata, la cerimonia di premiazione dell’ottavo concorso 2026 “Racconta il Venerdì Santo a Licata”. Il primo Premio è andato alle studentesse Miriam Lo Bracco, Giada Cannizzaro e Beatrice Fuciglia dell’Istituto Leopardi. Il secondo Premio a Desire Gallì, Giulia Santamaria e Ginevra Cicatello dell’Istituto Marconi ed il terzo Premio a Vincenzo Grillo dell’Istituto Giorgio e Denis Curella dell’Istituto Marconi.

Alla presenza dei tre dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Licata, “Francesco Giorgio” prof.ssa Rosaria De Caro, “Giacomo Leopardi” prof.ssa Cinzia Montana e “Guglielmo Marconi” prof. Maurilio Lombardo, e di tutti i docenti e gli studenti coinvolti si è svolto l’evento di premiazione aperto dal governatore della confraternita di San Girolamo della Misericordia dott. Angelo Gambino, seguito dall’intervento del Vice Governatore prof. Angelo Maria Licata che ha curato i rapporti con le scuole insieme al Delegato alla Cultura e alla Comunicazione prof. Francesco Pira che ha condotto l’evento. Il Segretario della Confraternita dott. Salvatore Russo, ha preparato una presentazione multimediale di tutti gli elaborati presentati dagli alunni che è stata proposta nel corso dell’evento.

La giuria composta da: il Governatore Angelo Gambino, il Vice Governatore Licata Angelo Maria Licata, il segretario Salvatore Russo , il Consigliere del C.D.A. Vincenzo Consagra, il Delegato alla Cultura e alla Comunicazione, Francesco Pira, e i Confratelli Angelo Carità e Giuseppe Lucchesi, all’unanimità ha decretato i 4 vincitori finali dell’VIII Edizione del Concorso 2026. Primo premio: 250 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; Secondo premio: 150 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; Terzo premio: 2 premi ex aequo da 100 € ciascuno da spendere in buono-libri e/o materiale didattico. Tutti gli iscritti al Concorso hanno ricevuto un “Attestato di Partecipazione”.

Sono stati oltre 200 alunni (9 classi) dei tre istituti licatesi, accompagnati da 20 docenti, che hanno visitato la Chiesa di San Girolamo per apprendere la storia della Confraternita di San Girolamo. Sette i lavori realizzati da 16 alunni. Quatro sono stati premiati tre hanno ricevuto una Menzione della Giuria. Lavori tutti molto belli.

Motivazioni Premi

La commissione ha deciso di assegnare i premi con le seguenti motivazioni.

III° Premio

Ex aequo 2 premiati

Progetto Calvario -Istituto Marconi Classe II C Alunno: Dennis Curella prof.ssa Mara Burgio

“Un lavoro prezioso e certosino per rappresentare l’alto valore della ricorrenza religiosa del Venerdì Santo attraverso il luogo della Crocifissione. Apprezzata dalla Giuria la manualità e la creatività”

Progetto Il Cristo Morto Istituto Giorgio Classe IIA Alunno Vincenzo Grillo prof.ssa Rosalia Nogara

“Un Progetto articolato che parte dall’emozione che nasce dal racconto di un nonno sui riti del Venerdì Santo a Licata. Lavoro manuale, ispirazione poetica e il sacrificio di Cristo come messaggio d’amore e speranza”.

II° Premio

Progetto multimediale con contenuti interattivi sul Venerdì Santo Istituto Marconi Classe II A Desiree Gallì, Giulia Santamaria e Ginevra Cicatello Prof.ssa Giuseppina Pitruzzella

“Un viaggio multimediale con contenuti interattivi ricco di significato animato dalla rilfessioni degli alunni sui Valori del Venerdì Santo”

I° Premio

Video sul Venerdì Santo e la Guerra Istituto Leopardi Classe II C Alunni

Miriam Lo Bracco, Giada Cannizzaro e Beatrice Fuciglia Prof.sse Grazia Rosalba Antona e Raffaella Giambra

“Un progetto capace di rappresentare con sensibilità il dolore, la sofferenza, ma anche il desiderio di pace e di speranza per un mondo migliore. Un lavoro che tocca le corde del cuore tra tradizione e attualità”.

Null’altro da visionare, alle ore 12,30 si chiude il presente verbale.

La Commissione ha deciso di assegnare inoltre tre menzioni speciali agli atri tre lavori presentati:

Resilienza Sacra Istituto Marconi Classe II E Sofia Incardona, Angela Cammilleri e Angelo Ruvio Prof.ssa Rita Guardavascio e Giuseppe Alba

Tradizioni Religiose Licatesi: U Veniri Santu Istituto Giorgio Classe II F Sofia Messinese e Giorgia Vella Prof.ssa Giovanna Ragusa

Il Venerdì Santo: storia di fede ed emozioni Istituto Leopardi Classe II D Camillo Cascina, Jennifer Lumia e Angelo Sanfilippo Prof.ssa Giovanna Sanfilippo

Con la seguente motivazione per tutti e tre i lavori

Per l’impegno nell’abbinare tradizione e innovazione, il lavoro di ricerca, e la creatività”.