Si svolgerà giovedì 30 marzo 2023 alle ore 9.15 presso la Chiesa San Girolamo di Licata, la cerimonia di premiazione del V concorso “Racconta il Venerdì Santo”. A darne notizia, il Governatore della Confraternita di San Girolamo della Misericordia, dottor Angelo Gambino. Nel corso di una cerimonia, alla presenza dei tre Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Licata, dottoressa Rosaria De Caro, dell’Istituto Giorgio, dottor Maurilio Lombardo dell’Istituto Marconi e dottor Maurizio Buccoleri dell’Istituto Leopardi, che rappresentano le tre Istituti Comprensivi impegnati nel concorso e di tutti i docenti e gli studenti coinvolti si svolgerà l’evento di premiazione aperto dal Governatore Gambino, con l’intervento del Vice Governatore professor Angelo Maria Licata che ha curato i rapporti con le scuole e del Delegato alla Cultura e alla Comunicazione, professor Francesco Pira che condurrà l’evento. La selezione dei lavori è stata fatta da una Giuria, composta dal Governatore, Gambino, dal Vice Governatore, Licata, dal Segretario, geometra Adriano Ruvio, dal Consigliere di Amministrazione, dottor Giuseppe Pintacorona, dal Delegato alla Comunicazione, Confratello Pira e dal confratello professor Angelo Bonfiglio. La giuria ha decretato i 4 vincitori finali, senza distinzione di Sezione, della V Edizione del Concorso“RACCONTA IL VENERDI’ SANTO A LICATA” che riceveranno questi riconoscimenti · Primo premio: 250 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; · Secondo premio: 150 € da spendere in buono-libri e/o materiale didattico; · Terzo premio: 2 premi ex aequo da 100 € ciascuno da spendere in buono-libri e/o materiale didattico. I nominativi dei vincitori del concorso verranno comunicati il giorno stesso della premiazione tutti gli iscritti riceveranno un “Attestato di Partecipazione”. Negli ultimi tre mesi 182 studenti dei 3 istituti comprensivi di Licata hanno visitato la chiesa accompagnati da 16 docenti e nel corso di incontri con il Vice Governatore Angelo Maria Licata hanno conosciuto e studiato la storia della Confraternita e fatto una full immersion sui riti del Giovedì e Venerdì Santo. Gli studenti hanno poi prodotto libri digitali, poesie, cartelloni, disegni, prodotti multimediali e video esprimendo il loro pensiero su questa tradizione piena di fede di Licata. “E’ stato per noi difficilissimo – ha dichiarato il Governatore dottor Angelo Gambino- scegliere i finalisti e decretare i vincitori vista l’alta qualità dei lavori che ci sono stati consegnati. Ma proprio la dedizione e la passione con cui queste studentesse e studenti hanno lavorato ci fa capire che abbiamo colto nel segno: riuscire a tramandare ai più giovani un momento importantissimo di fede e storia della nostra città e della nostra Sicilia”. Appuntamento a giovedì 30 marzo per conoscere i nomi dei vincitori.