Contrada Montesole a Licata torna lentamente alla normalità anche se ci sarà bisogno ancora di tempo prima che i cassonetti vengano tutti svuotati e l’area bonificata.

Gli operatori ecologici della Rti Licata Ambiente, hanno ripreso lunedì scorso la raccolta presso le batterie di cassonetti posti lungo la cintura periferica della città di Licata per il conferimento della frazione multimateriale. Le ditte hanno spiegato le motivazioni del mancato servizio negli ultimi giorni.

“Sabato scorso – spiegano le imprese – non abbiamo potuto effettuare la raccolta della frazione per via del blocco impostoci dalla discarica. Domenica il servizio è fermo in quanto giornata festiva ma le persone hanno continuato a scaricare i rifiuti sia nei cassonetti che ai bordi della strada.

Lunedì, martedì ed oggi (mercoledì) abbiamo avuto un’autorizzazione in via del tutto eccezionale da parte della discarica che ci ha permesso di conferire un unico compattatore cosa questa che non ci permette di effettuare il servizio completo per tutte le batterie di cassonetti presenti nell’area. Domani, giovedì 28 settembre , il servizio sarà sospeso perché la discarica non ci ha autorizzato ad alcun conferimento”.

Il disservizio era stato segnalato anche da alcuni residenti della zona che hanno documentato la situazione con alcune foto diffuse sui social e sui mezzi di informazione locali.