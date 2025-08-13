“Servizio di ritiro rifiuti a domicilio. A Licata, nelle giornate di 14 e 15 agosto, il servizio di raccolta sarà regolare. Il passaggio verrà anticipato di qualche ora per consentire a tutti di festeggiare senza disagi. Si invita a esporre i rifiuti in anticipo rispetto all’orario abituale”. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, è il Sindaco Angelo Balsamo.
Raccolta Rifiuti, servizio regolare il 14 e 15 Agosto
