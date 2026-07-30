A causa dell’indisponibilità degli impianti di conferimento, nella giornata di domani sarà sospesa la raccolta della plastica. Si invitano i cittadini a non esporre i mastelli. Il rifiuto non ritirato domani potrà essere esposto, come da calendario, lunedì sera.
A comunicarlo è l’impresa che gestisce il servizio.
Sospesa la raccolta della plastica, stasera non dovranno essere esposti mastelli
A causa dell’indisponibilità degli impianti di conferimento, nella giornata di domani sarà sospesa la raccolta della plastica. Si invitano i cittadini a non esporre i mastelli. Il rifiuto non ritirato domani potrà essere esposto, come da calendario, lunedì sera.