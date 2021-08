Pubblicità

Il Lions Club di Licata ha lanciato un avviso per rispondere ad una richiesta di aiuto pervenuta al Governatore del club service in relazione all’emergenza vissuta dal popolo afghano.

Apprendiamo che il nostro Governatore ha ricevuto una richiesta di aiuto. A Sigonella si sta provvedendo a soccorrere i profughi afghani, ai quali però manca tutto il vestiario, per ogni età e misura.

È necessario, con estrema urgenza, portare avanti una raccolta di indumenti che saranno consegnati alla base NATO di Sigonella che ne ha fatto richiesta. Il vestiario, per espressa richiesta della base, dovrà essere chiuso in cartoni e non in sacchi. Non possiamo sottrarci di fronte a tanto dolore e sofferenza. Cerchiamo, anche questa volta, come abbiamo sempre fatto, di mobilitarci ed alleviare le sofferenze dei nostri fratelli.

La raccolta si effettuerà:

– Lunedì 30 agosto dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– martedì 31 agosto dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

Presso l’agenzia assicurativa Teloassicuro.it di Anthony Carlino. Via Doberdò, 2 – Licata (vicino la chiesa di Sant’Andrea). +39 327 403 4123