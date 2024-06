Pubblicità

“Mietitura o raccolta a mano della Chiattulidda nel mio campo sperimentale per il mantenimento in purezza della Varietà. Una pratica agricola antica fatta con la falcetta in un campo di 400 metri quadri, per il mantenimento del salvaguardare la varietà”.

Un lavoro duro ma importante che ogni anno Tony Rocchetta Agricoltore Custode della Chiattulidda fa nel proprio campo.

“Inoltre oggi ho effettuato due lavorazioni artigianali importanti, l’epurazione e l’ammanato. L’epurazione per la pulizia di altre varietà di grano che vengono estirpate. E l’ammanato raccogliere più di 200 spighe quelle più belle, più produttive. Un duro lavoro sotto più di 30 gradi fatto con amore e dedizione”.