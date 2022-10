Raccolta differenziata regolare e senza alcuna interruzione per la festività di Ognissanti e per il giorno della commemorazione dei defunti nel capoluogo e negli altri centri dell’agrigentino.

Domani, martedì 1 e mercoledì 2 novembre, gli operatori ecologici del Raggruppamento di imprese, saranno regolarmente in servizio su tutto il territorio, per svuotare i mastelli.

Le ditte garantiranno infatti il servizio, come ogni anno, in modo da evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini durante i giorni di festa.

I mastelli devono essere esposti dalle 22 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del conferimento stabilito dal calendario.