Avviata la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti nei locali tra via Finocchiaro Aprile e via Gela.

Un’importante novità riguarda proprio i contenitori dove dovranno essere distribuiti i rifiuti. E’ stato il vicesindaco Antonio Montana (che detiene anche la delega alla gestione del servizio rifiuti) a chiarire che “vanno bene anche i mastelli ricevuti nella prima fase di distribuzione due anni fa”.