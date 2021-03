Raccolta differenziata dei rifiuti, da lunedì in distribuzione i kit ed il materiale informativo. Ha parlato il vicesindaco Antonio Montana.

“Da tempo ho messo da parte i social dedicandomi a testa bassa ad un progetto, ad un obiettivo fondamentale. Oggi, tuttavia, non posso non tornare a scrivere e a confrontarmi con voi perché qualcosa di importante sta avvenendo, l’obiettivo di cui vi parlo è vicino e reale. Licata finalmente e definitivamente sta entrando nel presente, (quello ad oggi vissuto purtroppo è il passato in un paese moderno) si sta approcciando alla civiltà ecologica ed economica! Come? Sono orgoglioso della ripresa delle attività propedeutiche all’organizzazione del servizio di Raccolta differenziata!

Per questo ancora una volta, insieme al mio lavoro e a quello di tutta la Giunta, devo ringraziare il Sindaco Galanti che insieme a me ha voluto vincere tutte le resistenze interne, esterne, politiche e non solo che da vent’anni tengono questa Città in ostaggio nel campo dei rifiuti e fino ad oggi ci hanno costretto ad un servizio a dir poco arcaico. Adesso però serve il vostro aiuto per dare Massima condivisone. Differenziamoci diffondendo insieme le informazioni sulla Raccolta Differenziata”.